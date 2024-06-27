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01:24, 27 июня 2024Мир

Во Франции заявили о готовности поддерживать Киев при одном условии

FT: лидер партии Ле Пен готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Лидер партии Марин Ле Пен Жордан Барделла готов поддерживать Киев, если это не ухудшит отношения с Россией, пишет издание Financial Times (FT) по итогам интервью с политиком.

Издание отметило, что лидер правой французской партии «Национальное объединение» (RN), которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, готов оказывать военную помощь Киеву при одном условии.

«Барделла заявил, что готов оказать военную поддержку Украине, если это не приведет к эскалации отношений с РФ», — подчеркнуло издание.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.

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      Марина Совина
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