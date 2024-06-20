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11:04, 20 июня 2024Мир

Премьер Франции предупредил о сокращении помощи Украине при победе правых на выборах

Премьер Франции Атталь: при победе правых на выборах помощь Украине сократится
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

При победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. Об этом предупредил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте телеканала BFMTV.

«В случае победы "Национального объединения" значительная часть поддержки Украины прекратится», — сказал он.

По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо прекратить финансирование Украины, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией. По его словам, Киеву нужно вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле.

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      Семен Александров
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