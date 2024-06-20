Политик Филиппо: Украине необходимо вернуться к стамбульским соглашениям

Западу необходимо прекратить финансирование Украины, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией. Киеву нужно вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле, призвал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России», — отметил он.

По словам Филиппо, для того, чтобы выступать за мирные переговоры, есть основания. Так он имел в виду переговоры между двумя странами, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, это лучшая сделка для Украины на данный момент.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера может привести к потере Киева.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции.