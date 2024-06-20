Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 20 июня 2024Мир

Во Франции призвали Украину вернуться к стамбульским соглашениям

Политик Филиппо: Украине необходимо вернуться к стамбульским соглашениям

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Западу необходимо прекратить финансирование Украины, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией. Киеву нужно вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле, призвал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России», — отметил он.

По словам Филиппо, для того, чтобы выступать за мирные переговоры, есть основания. Так он имел в виду переговоры между двумя странами, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, это лучшая сделка для Украины на данный момент.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера может привести к потере Киева.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто содержание договора России и КНДР о стратегическом партнерстве. О чем условились Путин и Ким Чем Ын?

      Во Франции призвали Украину вернуться к стамбульским соглашениям

      Появились кадры со звуками взрывов на атакованной беспилотниками Кубани

      На Украине заявили о повреждении оборудования на объектах энергоинфраструктуры

      Стало известно о сомнениях Столтенберга насчет вступления Украины в НАТО

      ПВО сбила 15 беспилотников в шести российских регионах

      Россиянин описал дома в Таджикистане фразой «будто попал в средневековье»

      Оголившая грудь на матче НХЛ фанатка ответила своим критикам

      Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

      ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше