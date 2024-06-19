В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине

Миршаймер: предложенный Путиным мирный план является лучшей сделкой для Украины

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин.

По его мнению, это лучшая сделка для Украины на данный момент. Он призвал Киев и Запад принять условия российского лидера и начать переговоры. Эксперт считает, что украинским властям следует признать тот факт, что государство потеряло четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.

Миршаймер назвал главной проблемой уверенность западных стран и Киева в том, что они могут усилить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров. Он назвал это бредом и предупредил, что Украина в большой беде.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина может привести к потере Киева.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.