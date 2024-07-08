Премьер Франции подаст в отставку

BFMTV: премьер Франции Атталь попросит Макрона об отставке

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подаст прошение у президента республики Эммануэля Макрона об отставке. Об этом сообщает BFMTV.

«Атталь прибыл в Елисейский дворец c целью подать президенту Макрону прошение об отставке», — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что если французский лидер примет отставку Атталя, то он продолжит исполнять обязанности премьера «до назначения нового главы правительства».

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.