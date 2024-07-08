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12:41, 8 июля 2024Мир

Премьер Франции подаст в отставку

BFMTV: премьер Франции Атталь попросит Макрона об отставке
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подаст прошение у президента республики Эммануэля Макрона об отставке. Об этом сообщает BFMTV.

«Атталь прибыл в Елисейский дворец c целью подать президенту Макрону прошение об отставке», — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что если французский лидер примет отставку Атталя, то он продолжит исполнять обязанности премьера «до назначения нового главы правительства».

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

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      Дарья Устьянцева
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