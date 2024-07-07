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21:24, 7 июля 2024Мир

Коалиция левых партий заявила о готовности сформировать правительство во Франции

Глава «Нового народного фронта» заявил о готовности сформировать правительство
Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава лидирующего на выборах во Франции «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство, реализовать свою программу. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал объединиться против правого «Национального объединения». Он также обратил внимание на высокую явку на голосовании.

Также стало известно, что после завершения второго тура досрочных выборов в Национальное собрание Франции Эммануэль Макрон может обратиться к нации.

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      Юлия Мискевич
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