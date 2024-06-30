Макрон после плохих результатов на выборах призвал объединиться против правых

Макрон: во втором туре выборов надо объединить силы против «Нацобъединения»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал объединиться против правого «Национального объединения». Таким образом глава республики прокомментировал плохие для своей партии результаты первого тура выборов в парламент, сообщает Le Monde.

Он обратил внимание на высокую явку на голосовании. «Перед лицом "Национального объединения" пришло время для широкого, четко демократического и республиканского единения во втором туре», — поведал Макрон.

Партия Марин Ле Пен побеждает в первом туре, объединение Макрона «Вместе за республику» занимает третье место. По данным Le Monde, «Национальное объединение» получает 34 процента голосов, «Вместе за республику» — 20,3 процента. Между ними расположился левый альянс «Новый народный фронт» — 28,1 процента.