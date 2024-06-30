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21:29, 30 июня 2024Мир

Макрон после плохих результатов на выборах призвал объединиться против правых

Макрон: во втором туре выборов надо объединить силы против «Нацобъединения»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал объединиться против правого «Национального объединения». Таким образом глава республики прокомментировал плохие для своей партии результаты первого тура выборов в парламент, сообщает Le Monde.

Он обратил внимание на высокую явку на голосовании. «Перед лицом "Национального объединения" пришло время для широкого, четко демократического и республиканского единения во втором туре», — поведал Макрон.

Партия Марин Ле Пен побеждает в первом туре, объединение Макрона «Вместе за республику» занимает третье место. По данным Le Monde, «Национальное объединение» получает 34 процента голосов, «Вместе за республику» — 20,3 процента. Между ними расположился левый альянс «Новый народный фронт» — 28,1 процента.

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      Марина Совина
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