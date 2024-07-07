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18:41, 7 июля 2024Мир

Анонсировано возможное обращение Макрона к нации

BFMTV: Макрон может обратиться к нации по итогам выборов во Франции

Фото: Dylan Martinez / Reuters

После завершения второго тура досрочных выборов в Национальное собрание Франции президент Эммануэль Макрон может обратиться к нации. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Помимо этого, французский лидер собирает совещание в Елисейском дворце, на котором обсудит итоги голосования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию. По его мнению, второй тур нужен, чтобы манипулировать волеизъявлением граждан. Если бы итоги первого тура голосования были положены в формирование парламента республики, то страну ждали бы очень серьезные перемены, считает глава МИД.

7 июля во Франции проходит второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Последние избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве), после чего объявят предварительные результаты голосования.

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      Константин Лысяков
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