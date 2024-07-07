В МИД России усомнились в демократичности выборов во Франции

Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию

Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур нужен для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. В демократичности электоральных процессов во Франции усомнился глава МИД России Сергей Лавров, слова которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — сказал министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что если бы итоги первого тура голосования были положены в формирование парламента республики, то Францию ждали бы очень серьезные перемены.

Утром 7 июля во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

