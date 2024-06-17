Заявление Макрона о выборах привело к рекордному падению рынка акций Франции

После объявления досрочных выборов во Франции фондовый индекс страны упал на 6 %

Индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, чьи бумаги котируются на бирже Euronext Paris, пережил на прошлой неделе рекордное за два года падение, снизившись более чем на шесть процентов, пишет MarketWatch.

В результате капитализация французского рынка акций опустилась до 3,17 триллиона долларов, уступив британскому показателю в 3,23 триллиона.

Причиной такого падения называют решение президента страны Франции Эммануэля Макрона о роспуске Нацсобрания и назначении на 30 июня и 7 июля новых выборов, принятое на фоне неудачи его партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент.

Goldman Sachs прогнозируют, что в случае победы преуспевшей на нем партии «Национальное объединение» на парламентских выборах, снижение рынка акций страны может продолжиться, затронув бумаги банков, строительной отрасли, а также, вероятно, французских и европейских оборонных компаний. При этом наиболее вероятным вариантом развития событий считается поствыборный расклад сил, при котором ни одна из сторон не получит большинства. В результате, отмечают аналитики, соотношение долга к ВВП ухудшится, учитывая трудности с тем, чтобы провести через парламент ограничения расходов, необходимые для сокращения государственного дефицита и проведением структурных реформ.