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14:57, 19 июня 2024Экономика

Две европейские страны упрекнули в чрезмерных долгах

DPA: Еврокомиссия примет меры против Франции и Италии за чрезмерные долги

Фото: Yves Herman / Reuters

Комиссия Евросоюза примет меры против ряда государств-членов объединения. Страны упрекнули в чрезмерном накоплении долгов в нарушение правил ЕС, сообщает DPA.

Еврокомиссия инициировала дисциплинарное разбирательство против Франции, Италии, Бельгии, Венгрии, Мальты, Польши и Словакии. Поводом стал растущий государственный долг и дефицит бюджета. Это решение называют первым шагом в процедуре борьбы с чрезмерным дефицитом (EDP), предписывающей странам сократить государственные расходы.

Государства, которые попали под действие программы, должны представить меры по сокращению своего долга и дефицита в течение четырех лет.

В начале года Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг. Инвесторы захотели вложить порядка триллиона евро при объеме заявок в пять раз меньше — 221,5 миллиарда евро. В очередь на покупку выстроились не только крупные фонды, но и инвесторы с запасами наличных. Тенденцию объяснили уверенностью в устойчивости европейской экономики и ожидании скорого снижения ставок, после чего доходность облигаций снизится.

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