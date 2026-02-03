Реклама

18:35, 3 февраля 2026

Во Франции запаниковали из-за превращения в страну третьего мира

DE: Во Франции нарастает паника из-за превращения в страну третьего мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Франция стремительно беднеет и превращается в страну третьего мира. Об этом сообщил немецкому изданию DE неназванный бывший высокопоставленный чиновник. По его словам, государство попало в опасную экономическую спираль.

Согласно данным Евростат, уже три года подряд благосостояние на душу населения во Франции оказывается ниже среднего показателя по Евросоюзу. Если раньше Франция входила в число самых богатых стран Европы, то теперь она сильно отстает от Германии и даже начала уступать Великобритании по ключевым показателям экономики.

Еще более тревожным выглядит сравнение с Италией, еще недавно считавшейся значительно более бедной страной. Согласно последним данным, разрыв в уровне ВВП на душу населения между двумя странами сократился до минимума.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о технической подготовке контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

