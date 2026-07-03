Мигранта наказали за подготовку теракта на автовокзале российского города-курорта для ИГ

Мигрант из Таджикистана сел на 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках

В Ростове-на-Дону мигранта из Таджикистана Мирмуродзода Мирмурода приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда сообщает ТАСС.

По данным суда, 12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, принес присягу на верность главарю террористов организации Исламское государство (ИГ) (запрещенная в России террористическая организация) и приступил к заданию — подготовить взрыв на автовокзале города-курорта. Для этой цели он купил необходимые компоненты для создания бомбы и складировал их в гараже. Довести задуманное до конца он не смог, поскольку 18 июля 2024 года был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Пятигорске ФСБ обезвредила готовившего диверсию на железной дороге террориста из Сирии.

