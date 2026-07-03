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Силовые структуры
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14:39, 3 июля 2026Силовые структуры

Мигранта наказали за подготовку теракта на автовокзале российского города-курорта для ИГ

Мигрант из Таджикистана сел на 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону мигранта из Таджикистана Мирмуродзода Мирмурода приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда сообщает ТАСС.

По данным суда, 12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, принес присягу на верность главарю террористов организации Исламское государство (ИГ) (запрещенная в России террористическая организация) и приступил к заданию — подготовить взрыв на автовокзале города-курорта. Для этой цели он купил необходимые компоненты для создания бомбы и складировал их в гараже. Довести задуманное до конца он не смог, поскольку 18 июля 2024 года был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Пятигорске ФСБ обезвредила готовившего диверсию на железной дороге террориста из Сирии.

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