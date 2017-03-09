Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка уйдет с молотка

Арбитражный суд Московской области признал бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова банкротом, в отношении него введена процедура распродажи имущества, передает Rambler News Service.

«В отношении Исмаилова ввели процедуру реализации имущества гражданина в срок до 9 сентября 2017 года», — сообщил агентству представитель одного из кредиторов. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на сентябрь.

Отмечается, что ранее против Исмаилова была введена процедура реструктуризации долгов, позволяющая избежать распродажи имущества. На такой схеме настаивал БМ-Банк (входит в группу ВТБ). Но, по словам финансового управляющего бизнесмена Алексея Грудцина, Исмаилов отказывался идти на контакт с кредиторами. Предложенный предпринимателем план реструктуризации Грудцин называл нереалистичным.

Разорившийся бизнесмен, по информации агентства, владеет двумя участками в Подмосковье оценочной стоимостью около 500 миллионов рублей, 349-метровой квартирой в Одинцовской районе Московской области и виллой на Лазурном берегу Франции за 25 миллионов евро (заложена в Deutsche Bank).

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Кредиторы предъявили к Исмаилову требования почти на 157 миллиардов рублей, из которых судом включены в реестр кредиторов претензии БМ-Банка и бизнесмена Виталия Мащицкого в общей сложности на 20,7 миллиардов рублей.

В декабре 2015 года суд признал Измаилова банкротом по иску его бизнес-партнера Бориса Зубкова, но это решение было оспорено БМ-Банком, добивавшимся реструктуризации задолженности.

В ноябре 2015 года Исмаилов подавал заявление о собственном банкротстве, но суд оставил его без движения из-за нарушения ряда процессуальных требований.

Месяцем ранее с требованием признать Исмаилова банкротом в арбитраж обратился Банк Москвы, которому предприниматель задолжал 230 миллионов долларов, отмечает канал «Москва 24». Кроме того, в июле окружной суд Никосии заморозил активы бизнесмена на 135 миллионов долларов по иску группы «Мангазея».

У группы АСТ Тельмана Исмаилова (состояние 0,6 миллиарда долларов по данным Forbes) возникли сложности с кредиторами после закрытия принадлежавшего ему Черкизовского рынка в апреле 2009 года.