Долг Исмаилова перед «дочкой» ВТБ вырос на 1,6 миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области признал обоснованным иск БМ-Банка (входит в группу ВТБ), который пытается взыскать с бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова более 1,6 миллиарда рублей, передают РИА Новости.

Эта сумма включена в реестр требований кредиторов. Кредитная структура просит взыскать проценты по кредитам, накопившиеся в период с 9 июля 2015 по 28 августа 2016 года — в период до введения процедуры банкротства в отношении предпринимателя.

В реестр кредиторов ранее уже были включены требования БМ-Банка к Исмаилову на сумму 17,4 миллиарда рублей.

В марте 2017 года Арбитражный суд Московской области признал бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова банкротом. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества, которая продлится до 9 сентября.

21 марта суд взыскал с компании «Прага-АСТ», которой владеет Исмаилов, 331,4 миллиона долларов. Кредиторы предъявили к Исмаилову требования почти на 157 миллиардов рублей, из которых судом включены в реестр кредиторов претензии БМ-Банка и бизнесмена Виталия Мащицкого на сумму более 20 миллиардов.

У группы АСТ Тельмана Исмаилова (состояние 0,6 миллиарда долларов по данным Forbes) возникли сложности с кредиторами после закрытия принадлежавшего ему Черкизовского рынка в апреле 2009 года.