Суд отказал пяти компаниям включить их требования в реестр кредиторов Исмаилова

Арбитражный суд Московской области оставил без рассмотрения заявления пяти зарегистрированных на Кипре компаний, о включении в реестр требований кредиторов бывшего владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова обязательств перед ними на 110,6 миллиарда рублей. Основания для отказа — эти заявления были поданы неуполномоченными лицами, сообщает РИА Новости.

Компания Akila Trading Ltd пыталась заявить претензии к Исмаилову почти на 60 миллиардов рублей, Pevrelok Investments Ltd — на 22,6 миллиарда рублей, Pentecost Ltd — на 13 миллиардов рублей, «Червекс Лимитед» — на 9,3 миллиарда рублей, Coretix Ltd — на 5,7 миллиарда рублей. При этом, как известно, общие требования кредиторов к бизнесмену составляют порядка 157 миллиардов рублей.

9 марта Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом и ввел процедуру распродажи имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на сентябрь. А 21 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск БМ-банка (входит в группу ВТБ) о взыскании с компании «Прага-АСТ», которой владеет бизнесмен, 331,4 миллиона долларов.

Исмаилов владеет двумя участками в Подмосковье оценочной стоимостью около 500 миллионов рублей, 349-метровой квартирой в Одинцовском районе Московской области и виллой на Лазурном Берегу Франции стоимостью 25 миллионов евро (заложена в Deutsche Bank).