Суд взыскал с компании Исмаилова более 330 миллионов долларов

Арбитражный суд Москвы во вторник, 21 марта, удовлетворил иск БМ-банка (входит в группу ВТБ) о взыскании с компании «Прага-АСТ», которой владеет Тельман Исмаилов, 331,4 миллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первоначально был заявлен иск на 318,6 миллиона долларов, но по ходатайству истца размер требований был изменен в большую сторону. В итоге сумма, подлежащая взысканию с бывшего владельца Черкизовского рынка, выросла почти на 13 миллионов долларов. Причина — увеличение периода погашения задолженности перед банком.

9 марта Арбитражный суд Московской области признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру распродажи имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на сентябрь. Требования кредиторов к Исмаилову составляют в общей сложности почти 157 миллиардов рублей.

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В отношении предпринимателя была введена процедура реструктуризации долгов, позволяющая избежать распродажи имущества. На такой схеме настаивал БМ-Банк. Но, по словам финансового управляющего Алексея Грудцина, он отказывался идти на контакт.

Исмаилов владеет двумя участками в Подмосковье оценочной стоимостью около 500 миллионов рублей, 349-метровой квартирой в Одинцовском районе Московской области и виллой на Лазурном Берегу Франции стоимостью 25 миллионов евро (заложена в Deutsche Bank).