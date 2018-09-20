Племянника бывшего хозяина «Черкизона» арестовали за похищение Авраама Руссо

Заур Марданов, племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо, арестован на два месяца — до 17 ноября. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Марданова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 ноября», — огласила постановление судья Елена Ленская. Защита заявила, что обжалует это постановление.

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Как считает следствие, в похищении певца участвовали не менее семи человек, в том числе заочно арестованный по другому делу Тельман Исмаилов и его племянник — бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов и его родственник похитили Руссо и хотели склонить его к проведению совместной концертной деятельности.

18 сентября адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что Следственный комитет России предъявил Марданову обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Если его вина будет доказана, племяннику бизнесмена грозит наказание от 5 до 12 лет заключения. Русакова отметила, что Исмаилов фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

Тельман Исмаилов уехал из России и был арестован заочно по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

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