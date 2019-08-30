Счета бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали в Швейцарии

Прокуратура Цюриха арестовала счета российского бизнесмена, бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова в швейцарских банках в качестве обеспечительной меры по иску российского БМ-банка, пишет «Коммерсантъ».

Поводом для ареста активов стал иск БМ-банка (бывший Банк Москвы, вошедший после санации в состав группы ВТБ), выступившего в начале 2010-х годов кредитором для двух компаний Исмаилова. В сумме они получили 230 миллионов долларов.

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Однако бизнесмен, по версии банка, распорядился полученными средствами ненадлежащим образом и вывел их из своих предприятий в пользу живущих в Швейцарии родственников. Таким образом, кредиты не были возвращены в положенные сроки.

Более того Исмаилов, по версии прокуратуры и истца, запустил несколько проектов совместно со швейцарскими компаниями. Их он якобы использовал для отмывания незаконно полученных в России доходов. На родине предприниматель обвиняется в организации убийств и похищения. Сейчас он живет в Черногории, там же его сын владеет крупным казино.

Самый известный актив Исмаилова — московский Черкизовский рынок, существовавший с начала 1990-х годов по 2009-й. Также бизнесмен владел несколькими роскошными отелями на курортах Турции.

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