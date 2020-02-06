Брат бывшего хозяина Черкизовского рынка Исмаилова осужден за два убийства

Московский областной суд приговорил за два убийства к 17 годам лишения свободы Рафика Исмаилова, брата бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, объявленного в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Согласно приговору, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, Тельман Исмаилов разработал план убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-моторс» Юрия Брилева совместно со своими братьями. Исполнителем преступлений стал Мехман Керимов, который 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей. Они скончались от полученных ранений.

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Как считает следствие, Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие преступления. Тельман Исмаилов и его брат Вагиф Исмаилов скрываются от следствия за границей. Они заочно арестованы по обвинению в организации двойного убийства.

Гособвинитель требовал для подсудимого 18 лет заключения, указывая, что его вина полностью доказана, передает ТАСС. При этом представитель обвинения признался в ходе процесса, что пистолет, из которого были совершены убийства, не был найден. Следствие лишь выяснило, что смерть потерпевших наступила в результате попадания патронов калибра девять миллиметров пистолета «Парабеллум».

Керимов был осужден на 13 лет заключения за совершенные убийства.

Тельман Исмаилов в настоящий момент проживает в Черногории. Помимо убийств, его заочно обвинили в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Бизнесмен категорически отвергает обвинения, заявляя, что был оговорен.

Дело о похищении певца 6 февраля Мосгорсуд направил на пересмотр, отменив решение об освобождении от наказания фигурантов дела, среди которых племянник Исмаилова.

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