Элитные квартиры бывшего владельца Черкизовского рынка вывели из-под ареста

Арбитражный суд Московской области снял арест с пяти- и шестикомнатной квартир бизнесмена Тельмана Исмаилова в Москве. Жилье совокупной площадью около 300 квадратных метров на Кутузовском проспекте планируется продать на торгах, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Квартиры были арестованы в 2017 году в рамках дела о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка. При этом бизнесмен пытался вывести элитную недвижимость из имущественной массы, подарив их своему внуку — его также зовут Тельман Исмаилов, мальчик родился в 2005 году во Франции. Суды четырех инстанций признали сделки недействительными.

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Две квартиры в доме на Кутузовском проспекте уже пытались реализовать на аукционе, начальная цена лота тогда превысила 88 миллионов рублей. Первые торги признаны несостоявшимися, поэтому объявлены повторные. Арест с недвижимости снят, чтобы не создавать «дополнительные препятствия при регистрации имущества за собой новым собственником», уточняется в определении суда.

Исмаилов в настоящее время проживает в Черногории. В России его заочно обвинили в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Предприниматель находится в международном розыске, выдана санкция на его арест.

Черкизовский рынок начал свою работу в начале 1990-х годов. В 2009-м был закрыт: причинами ликвидации торговой площадки назывались нарушения санитарных и пожарных норм, а также торговля контрабандными товарами.

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