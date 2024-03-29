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23:36, 29 марта 2024Бывший СССР

Раскрыт доход семьи Зеленского за 2023 год

Доход семьи Зеленского за 2023 год составил более 316 тысяч долларов

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Об этом сообщается на его сайте.

Как следует из документа, за прошедший год доход семьи украинского лидера составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов). Уточняется, что эта сумма включает доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа на 7,5 миллионов гривен. Заработок семьи Зеленского в основном состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, отметили в офисе президента.

Ранее Зеленский раскрыл, что он и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов.

В 2020 году Зеленский заработал около 22,75 миллиона гривен, или 815 тысяч долларов. Годовая зарплата президента составила 336 тысяч гривен — 913 492 рубля.

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      Марина Совина
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