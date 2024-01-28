Зеленский представил декларации об имуществе и доходах

Президент Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов

Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте его офиса.

Украинский лидер обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Согласно последней, доходы президента Украины и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов.

При этом в 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 миллионов гривен — свыше 290 тысяч долларов по текущему курсу.