06:39, 7 августа 2025Экономика

Раскрыта судьба виллы Зеленского в Италии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Global Look Press

Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянской Тоскане больше не продается. Об этом рассказала сотрудница итальянского риэлтерского агентства в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в особняке политика, находящемся в городе Форте-дей-Марми, сейчас никто не живет. «Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — сообщила она, отказавшись уточнить, когда именно вилла была снята с продажи.

Особняк выставили на продажу в 2021 году за 4,5 миллиона евро. Сообщалось, что Зеленский и его супруга Елена приобрели дом в августе 2015 года. Покупка обошлась им почти в 3,2 миллиона евро.

В феврале 2025 года стало известно, что вилла так и не нашла своего покупателя, поэтому владельцам пришлось снизить цену до 2,5 миллиона евро.

    Все новости