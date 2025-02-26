Самая дорогая вилла Зеленского в Европе подешевела почти вдвое

Элитная вилла Зеленского в Тоскане не нашла покупателей и подешевела почти вдвое

Элитная вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянской Тоскане более чем за три года не сумела найти покупателей и подешевела почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Особняк площадью 400 квадратных метров находится в курортном городке Форте-дей-Марми на берегу Средиземного моря и записан на жену Зеленского Елену. Первоначально недвижимость выставили на продажу в 2021 году за 4,5 миллиона евро. Однако нового владельца тогда найти не спешили и сдавали виллу в аренду за 70 тысяч евро в месяц.

После начала вооруженного конфликта России и Украины арендаторы съехали, и найти новых жильцов оказалось сложно. За три года территория заросла сорняком, а сам дом обветшал. Владельцам пришлось снизить цену почти в два раза — до 2,5 миллиона евро. Отсутствие интереса к особняку может быть связано с тайной продажей — риелторы не публикуют объявление на общедоступных сайтах, а предлагают лот местным миллионерам.

В сентябре 2024 года сообщалось, что виллу Зеленского в Форте-дей-Марми сняли с продажи из-за невозможности найти покупателя. Тогда риелторы заявили, что похожие особняки в регионе продавали за 2,5-3 миллиона евро.