Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 26 февраля 2025Экономика

Самая дорогая вилла Зеленского в Европе подешевела почти вдвое

Элитная вилла Зеленского в Тоскане не нашла покупателей и подешевела почти вдвое
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: «РЕН ТВ»

Элитная вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянской Тоскане более чем за три года не сумела найти покупателей и подешевела почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Особняк площадью 400 квадратных метров находится в курортном городке Форте-дей-Марми на берегу Средиземного моря и записан на жену Зеленского Елену. Первоначально недвижимость выставили на продажу в 2021 году за 4,5 миллиона евро. Однако нового владельца тогда найти не спешили и сдавали виллу в аренду за 70 тысяч евро в месяц.

После начала вооруженного конфликта России и Украины арендаторы съехали, и найти новых жильцов оказалось сложно. За три года территория заросла сорняком, а сам дом обветшал. Владельцам пришлось снизить цену почти в два раза — до 2,5 миллиона евро. Отсутствие интереса к особняку может быть связано с тайной продажей — риелторы не публикуют объявление на общедоступных сайтах, а предлагают лот местным миллионерам.

В сентябре 2024 года сообщалось, что виллу Зеленского в Форте-дей-Марми сняли с продажи из-за невозможности найти покупателя. Тогда риелторы заявили, что похожие особняки в регионе продавали за 2,5-3 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера ликвидировали

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше