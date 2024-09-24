Виллу Зеленского в Италии сняли с продажи из-за отсутствия покупателя

Виллу Владимира Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил

Виллу Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако своего покупателя она так и не нашла. Об этом РИА Новости сообщили в местном риелторском агентстве.

«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — отметил собеседник агентства.

Как пишет издание, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом президента Украины особняки за 2,5-3 миллиона евро.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории». Так, по словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

В марте этого года Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Как следует из документа, за прошедший год доход семьи украинского лидера составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов). Заработок семьи главы Украины в основном состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, отметили в офисе президента.