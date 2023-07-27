Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте

Квартира Зеленского в Ялте перешла в собственность Крыма

Квартира президента Украины Владимира Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства республики.

В квартире, которой лишился политик, три этажа. Она располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Согласно документу, с 27 июля 2023 года обладателем объекта является ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать имущество Зеленского 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов отметил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму.

Ранее стало известно, что квартиру президента Украины планируют выставить на аукцион. Вырученные с продажи национализированного объекта средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО).