Госсовет Крыма национализирует квартиру Зеленского на полуострове

Аксенов заявил, что Госсовет Крыма национализирует квартиру Зеленского 24 мая

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в среду, 24 мая, национализирует Госсовет Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Политик уточнил, что под национализацию также попадут крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. «Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заключил глава полуострова.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове расширят в ближайшее время. По его словам, сейчас ведется активная работа, власти готовятся сообщить о новых объектах, подлежащих национализации.

Национализированные объекты в Крыму, ранее принадлежавшие украинским собственникам (в том числе олигархам), начнут продавать с июня, сообщал Аксенов. Политик тогда затруднился назвать точное число объектов.