Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 24 мая 2023Россия

Госсовет Крыма национализирует квартиру Зеленского на полуострове

Аксенов заявил, что Госсовет Крыма национализирует квартиру Зеленского 24 мая

Кадр: НТВ

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в среду, 24 мая, национализирует Госсовет Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Политик уточнил, что под национализацию также попадут крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. «Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заключил глава полуострова.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове расширят в ближайшее время. По его словам, сейчас ведется активная работа, власти готовятся сообщить о новых объектах, подлежащих национализации.

Национализированные объекты в Крыму, ранее принадлежавшие украинским собственникам (в том числе олигархам), начнут продавать с июня, сообщал Аксенов. Политик тогда затруднился назвать точное число объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Силовики обнаружили схрон со взрывчаткой и формой ВСУ в Запорожье
Стартовали съемки третьей части фильма «Дэдпул»
Трактористы распахали поле под песню «Я русский» и попали под проверку полиции
Министр обороны Великобритании посетил Киев
Командование спецопераций США получит самолеты Sky Warden
В России обезьяна вцепилась годовалой девочке в лицо
Нарышкин заявил о подготовке США информационной войны на Ближнем Востоке
Экономист предрек появление новой валюты
Бывший боец UFC захотел получить российский паспорт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.