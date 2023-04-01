Константинов: список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове расширят в ближайшее время, его слова приводит ТАСС.

Спикер крымского парламента указал, что сейчас ведется активная работа, власти готовятся сообщить о новых объектах, подлежащих национализации.

По словам Константинова, продолжается деятельность антитеррористической комиссии по выявлению предприятий, квартир и земельных участков, которые принадлежат украинским олигархам.

Перечень будет обнародован публично после того, как комиссия представит властям конкретный документ, добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что национализированные объекты на полуострове, ранее принадлежавшие украинским собственникам (в том числе олигархам), начнут продавать с июня.

