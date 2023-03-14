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12:42, 14 марта 2023Экономика

Национализированные украинские объекты в Крыму начнут продавать с июня

Глава Крыма Аксенов: национализированные украинские активы начнут продавать с июня

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Национализированные объекты в Крыму, ранее принадлежавшие украинским собственникам (в том числе олигархам), начнут продавать с июня, рассказал глава региона Сергей Аксенов. Его цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что в конце марта будет подготовлен дополнительный список национализированных активов, и в июне первые из них будут выставлены на аукцион. Точное число объектов Аксенов затруднился назвать. В этом году регион хочет продать максимально возможное их количество, при этом они не будут сдавать в аренду и отдаваться по процедуре концессии — только продажа, пояснил глава Крыма.

«Объекты новые, надо принять, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Желающие, думаю, найдутся», — добавил Аксенов.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов оценил активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков, национализированные в Крыму, в миллиарды рублей.

В феврале сообщалось, что под национализацию в Крыму попало среди прочего имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, экс-премьера Арсения Яценюка. Всего национализировано порядка 500 объектов.

Ранее Аксенов говорил и о национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

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Антон Похиляк
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