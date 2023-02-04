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11:11, 4 февраля 2023Экономика

В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей

Глава парламента Крыма оценил национализированные украинские активы в миллиарды рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, в список попали крупные предприятия, в том числе туристической инфраструктуры. Константинов также сообщил, что перед торгами будет проведена оценка национализированных предприятий.

Глава парламента Крыма также уточнил, что добропорядочным украинским владельцам не стоит опасаться за свое имущество. «Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает», — объяснил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в республике будут направлены на оснащение участников спецоперации. Он подчеркнул, что все объекты без исключения будут проданы в ходе торгов, это «принципиальная позиция».

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Варвара Кошечкина
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