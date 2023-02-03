В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов

Аксенов: средства от продажи национализированного имущества направят участникам СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в республике будут направлены на оснащение участников спецоперации.

Аксенов подчеркнул, что все объекты без исключения будут проданы в ходе торгов, это «принципиальная позиция». «Деньги, вырученные с продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей Родины, выполняющих задачи специальной военной операции», — рассказал он о дальнейшей судьбе имущества.

Ранее в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, а также ряда других политиков и бизнесменов. Всего национализировано порядка 500 объектов, уточнил глава парламента Крыма Владимир Константинов.