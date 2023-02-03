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11:30, 3 февраля 2023Экономика

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Глава парламента Крыма сообщил о национализации имущества Ахметова и Коломойского

Фото: РИА Новости

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, а также ряда других политиков и бизнесменов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу. Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре», — рассказал он.

По словам Константинова, национализированы, в частности, активы Арсения Яценюка (кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте).

Помимо прочего, под национализацию попали Камыш-бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, киевского футбольного клуба «Динамо» и прочие.

В декабре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии национализируют. Он уточнил, что власти принимают решение о национализации, только если граждане Украины, владеющие предприятиями на полуострове, проявляют враждебность к России.

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Алина Гончарова
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