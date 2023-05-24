Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:23, 24 мая 2023Среда обитания

Квартиру Зеленского выставят на аукцион

Квартиру Зеленского в Ялте выставят на аукцион и отдадут вырученные средства на нужды СВО

Кадр: НТВ

Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Вырученные с продажи жилья средства будет направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Константинова, это касается и других национализированных объектов. «Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО», — заявил Константинов.

О решении Госсовета Крыма национализировать имущество Зеленского стало известно 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов добавил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму.

В апреле глава Константинов заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму будет расширен в ближайшее время. По его словам, сейчас власти готовятся сообщить о новых подобных объектах.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного
Россиянам дали уникальный финансовый совет
В Москве загорелось здание популярного театра
Джефф Монсон прокомментировал отказ от американского гражданства
Uniqlo официально подтвердил уход из России
Массовая драка мужчин и женщин возле багажной ленты в аэропорту попала на видео
Решена загадка изменчивости полос на Юпитере
Квартиру Зеленского выставят на аукцион
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
Набиуллина приехала в Иран и надела хиджаб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.