Квартиру Зеленского выставят на аукцион

Квартиру Зеленского в Ялте выставят на аукцион и отдадут вырученные средства на нужды СВО

Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Вырученные с продажи жилья средства будет направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Константинова, это касается и других национализированных объектов. «Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО», — заявил Константинов.

О решении Госсовета Крыма национализировать имущество Зеленского стало известно 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов добавил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму.

В апреле глава Константинов заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму будет расширен в ближайшее время. По его словам, сейчас власти готовятся сообщить о новых подобных объектах.