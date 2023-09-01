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06:18, 1 сентября 2023Россия

В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

Константинов оценил национализированную квартиру Зеленского в 300 тысяч долларов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, какова стоимость национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал стоимость национализированной квартиры Зеленского и оценил ее стоимость в 200-300 тысяч долларов. Он предположил, что эта недвижимость «не имеет для него ни малейшего значения». Политик добавил, что сейчас мало кто помнит Зеленского как профессионального артиста.

«Этот образ им полностью утрачен. Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился. И что обратного пути у него нет. В том числе — и обратного пути в Ялту», — заключил Константинов.

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    Марина Совина
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