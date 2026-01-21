Раскрыто количество денежных средств и имущества у Зеленского и его супруги

ТАСС: Зеленский и его супруга владеют 595 тысячами долларов наличными

Украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга Елена владеют 595 тысячами долларов наличными без учета денежных средств на различных счетах на Украине и в иностранных банках. Об этом свидетельствует декларация об имуществе, сообщает ТАСС.

Кроме наличных, Зеленский и его жена имеют денежные средства в различных банках Украины и Швеции. По данным издания, на счетах супругов хранится 3 059 441 гривна (70 723 доллара), 363 485 евро (426 140 долларов) и 53 494 доллара. Из них 346 483 евро находятся в банке в Цюрихе. Помимо этого, у супружеской пары имеются наличными 100 тысяч гривен (2 311 долларов) и 2 тысячи евро (2 340 долларов). Общая сумма денежных средств, которые задекларированы Зеленскими, превышает один миллион долларов.

Супруги также владеют часами брендовых марок, в том числе Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями Land Rover и Mercedes-Benz.

По данным агентства, в распоряжении Зеленского может быть больше средств, чем указано в декларации. Жена украинского лидера Елена – бенефициар компаний Aldorante Limited, Film Heritage, San Tomasso S.R.L. Все компании зарегистрированы за рубежом и могли иметь недвижимость на Украине, в Италии и Грузии.

В издании отмечают, что в декларации указаны данные за 2024 год. Информацию об имуществе за 2025-й должны подать до 30 апреля 2026 года.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в эскалации конфликта на Украине.