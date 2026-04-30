11:02, 30 апреля 2026Россия

Раскрыта особенность атаковавших российский город в 2000 километрах от Украины дронов

Shot: ВСУ атаковали Пермь дронами «Лютый» с дополнительным топливным баком
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Пермь тяжелыми дронами-камикадзе «Лютый» с дополнительным топливным баком. Особенность беспилотников, атаковавших регион в 2000 километрах от российско-украинской границы, назвал Shot в Telegram.

По информации издания, модификация позволила дронам как минимум на 300 километров увеличить максимальную дальность полета, составляющую около 1500 километров.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об ударе ВСУ по одной из промышленных площадок региона. По его словам, работники предприятия укрылись в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет.

Кроме того, в сети появилось снятое жителями Перми видео с гигантским грибовидным облаком, появившимся после звуков воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города. Позже стало известно о запахе химикатов в региональной столице.

