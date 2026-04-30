Жители атакованного ВСУ российского города заявили о тяжелом последствии

Жители атакованной беспилотниками ВСУ Перми пожаловались на запах химикатов

Жители атакованной беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Перми заявили о тяжелом последствии. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Люди в российском городе пожаловались на запах химикатов. По их версии, есть два источника дыма.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что атака беспилоткников совершена на одно из промышленных предприятия. Он заверил, что значимых разрушений и угрозы химической опасности нет.

Ранее жители Перми показали в соцсетях видео с гигантским грибовидным облаком, появившимся после звуков воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города.

Накануне Пермский край также подвергся налету украинских дронов.

