10:36, 30 апреля 2026Россия

Жители атакованной беспилотниками ВСУ Перми пожаловались на запах химикатов
Майя Назарова
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Жители атакованной беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Перми заявили о тяжелом последствии. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Люди в российском городе пожаловались на запах химикатов. По их версии, есть два источника дыма.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что атака беспилоткников совершена на одно из промышленных предприятия. Он заверил, что значимых разрушений и угрозы химической опасности нет.

Ранее жители Перми показали в соцсетях видео с гигантским грибовидным облаком, появившимся после звуков воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города.

Накануне Пермский край также подвергся налету украинских дронов.

    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    Москвичам предрекли «черемуховы» холода

    Назван объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    В армии балтийской страны проведут реформу с учетом опыта Украины

    Соратника Трампа отстранили от переговоров по Украине

    Жители атакованного ВСУ российского города заявили о тяжелом последствии

    Диетолог раскрыла главного врага старения

    Власти согласились не штрафовать транспортные компании из-за проблем с учетом

    Оценена опасность вирусов в вечной мерзлоте

    Все новости
