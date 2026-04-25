Дроны ВСУ впервые атаковали Урал. Взрывы гремели в Челябинске и Екатеринбурге, есть пострадавшие

Дроны ВСУ впервые атаковали Челябинск и Екатеринбург

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые долетели до Урала. Утром 25 апреля взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях.

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом, в здании выбиты стекла на верхних этажах и виден дым. Пострадали шесть человек, в основном от отравления продуктами горения легкой степени, одной женщине потребовалась госпитализация.

Из строения было эвакуировано 50 человек, сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб. По неофициальной информации, город был атакован беспилотниками типа «Лютый».

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим «Ковер», закрывающий воздушное пространство для гражданской авиации. Он также предупредил о запрете гражданам подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО) или дронов.

В Челябинске местные жители рассказали, что слышали 2-3 взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у машин. После этого в одном из районов был виден дым. По словам губернатора области Алексея Текслера, ПВО отразила атаку беспилотников на один из объектов инфраструктуры. Политик подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

ВСУ запустили по России более сотни дронов

Представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил, что уральские регионы стали доступны для ударов ВСУ.

Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны Артем Жога представитель президента России в УрФО

В Минобороны России подсчитали, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Екатеринбурга и Челябинска, дроны были обнаружены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Татарстан, в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

В частности, в Калуге обломки БПЛА повредили крыши трех многоквартирных домов. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что повреждения незначительные. В результате происшествия никто не пострадал. Он пообещал, что администрация города окажет необходимую помощь в ремонте.