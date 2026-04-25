Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по многоэтажке в Екатеринбурге

Шесть человек обратились за медпомощью из-за атаки дрона ВСУ по жилому дому

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Екатеринбурге есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано шесть обращений в службу скорой медицинской помощи», — отметил чиновник. Уточняется, что среди обратившихся нет пациентов, которые находились бы в тяжелом состоянии.

В основном у пострадавших диагностируется отравление продуктами горения легкой степени. Одну женщину было решено госпитализировать. Еще пятеро отказались от лечения в стенах больницы. Врачи продолжают работу.

Жильцы дома были эвакуированы. Им предложили остаться в пункте временного размещения. Сейчас с людьми работают психологи и специалисты МЧС.

На месте работают экстренные службы. Паслер предупредил, что в регионе еще продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Подробности уточняются.

В ночь с 24 на 25 апреля стало известно, что украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. Эвакуированы были 50 человек. Вскоре появилась информация о звуках взрывов в Челябинске. По словам очевидцев, в одном из районов они увидели дым.

