05:54, 25 апреля 2026Россия

Губернатор Паслер: Дрон ВСУ врезался в жилой дом в Екатеринбурге
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, эвакуировано 50 человек. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Глава региона добавил, что в области действует режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах. «Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Паслер также напомнил жителям региона о запрете подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО) или дронов.

По данным Shot, в здании выбиты стекла на верхних этажах и виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. По неофициальной информации, город был атакован беспилотниками типа «Лютый».

Ранее обломки одного из украинских дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате происшествия были повреждены минимум три квартиры на двух верхних этажах. Также осколками посекло автомобили.

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Дрон ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

    На Западе рассказали о напугавших Каллас словах Лаврова

    В США сделали тревожный прогноз о последствиях войны с Ираном

    Раскрыта личность погибшей под лавиной в Бурятии туристки

    Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

    Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

    Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

    В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

    В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

    Все новости
