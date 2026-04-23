Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 23 апреля 2026Россия

ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

Федорищев: Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Самаре, вспыхнул пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев. Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб

Вячеслав Федорищевгубернатор Самарской области

Губернатор добавил, что в Самарской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Очевидцы сообщили, что первые взрывы раздались над Новокуйбышевском примерно в 5 утра по московскому времени. Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города.

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку

Обломки одного из украинских дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате происшествия были повреждены минимум три квартиры на двух верхних этажах. Также осколками посекло автомобили. По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. На месте работают скорая помощь и пожарные.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул. Очевидцы утверждают, что беспилотник летел на низкой высоте, после чего врезался в верхние этажи многоэтажки. Обломки упали на придомовую территорию.

Свидетели происшествия рассказали, что после удара часть крыши была «снесена», в воздухе появился дым. В домах напротив выбиты стекла ударной волной. В настоящее время территория вокруг здания оцеплена. Последствия атаки сняли на видео.

В Самаре временно ограничено движение транспорта на улицах возле дома, в который попали обломки БПЛА. Также губернатор объявил, что занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесены на вторую смену.

ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд

В ночь на 22 апреля украинские дроны атаковали Сызрань в Самарской области. Жители слышали в городе более десятка взрывов. Из-за падения одного БПЛА частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице. Из-под завалов были спасены четыре человека, включая ребенка. Также на четвертый час поисковых работ спасатели нашли и извлекли тела двух человек — взрослого и ребенка.

В результате атаки пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Помимо обрушившегося подъезда, другой дрон ВСУ повредил еще один многоэтажный дом в Сызрани. Обломки украинского беспилотника упали во двор и повредили припаркованные автомобили, два из них сгорели.

Известно, что ВСУ атаковали Сызрань с помощью БПЛА «Лютый», которые запускались из Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok