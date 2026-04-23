ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

Федорищев: Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Самаре, вспыхнул пожар

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев. Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

Губернатор добавил, что в Самарской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Очевидцы сообщили, что первые взрывы раздались над Новокуйбышевском примерно в 5 утра по московскому времени. Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города.

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку

Обломки одного из украинских дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате происшествия были повреждены минимум три квартиры на двух верхних этажах. Также осколками посекло автомобили. По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. На месте работают скорая помощь и пожарные.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул. Очевидцы утверждают, что беспилотник летел на низкой высоте, после чего врезался в верхние этажи многоэтажки. Обломки упали на придомовую территорию.

Свидетели происшествия рассказали, что после удара часть крыши была «снесена», в воздухе появился дым. В домах напротив выбиты стекла ударной волной. В настоящее время территория вокруг здания оцеплена. Последствия атаки сняли на видео.

В Самаре временно ограничено движение транспорта на улицах возле дома, в который попали обломки БПЛА. Также губернатор объявил, что занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесены на вторую смену.

ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд

В ночь на 22 апреля украинские дроны атаковали Сызрань в Самарской области. Жители слышали в городе более десятка взрывов. Из-за падения одного БПЛА частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице. Из-под завалов были спасены четыре человека, включая ребенка. Также на четвертый час поисковых работ спасатели нашли и извлекли тела двух человек — взрослого и ребенка.

В результате атаки пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Помимо обрушившегося подъезда, другой дрон ВСУ повредил еще один многоэтажный дом в Сызрани. Обломки украинского беспилотника упали во двор и повредили припаркованные автомобили, два из них сгорели.

Известно, что ВСУ атаковали Сызрань с помощью БПЛА «Лютый», которые запускались из Харьковской области.