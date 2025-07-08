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14:58, 8 июля 2025Наука и техника

Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет

У упавшего в Казани дрона «Альтиус» была нарушена спутниковая навигация
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Летательный аппарат, упавший на частный дом в Татарстане, — это не самолет, а разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-РУ» массой до пяти тонн. У дрона была нарушена спутниковая навигация, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

О падении летательного аппарата на дачный участок в районе поселка Дербышки стало известно 8 июля. Первоначально сообщалось, что речь идет о легком двухмоторном самолете Cessna 337 Skymaster. В сети распространилось видео мощного пожара на месте крушения. Как стало известно позднее, самолет сопровождал упавший беспилотник, с него велся визуальный контроль. «Порядок такой: сначала взлетает Cessna, встает в круг и ждет "Альтиус", потом он взлетает, начинается отработка задания», — пояснил источник БИЗНЕС Online.

Кадр: Telegram-канал Baza

Как пояснили в УЗГА, «Альтиус» совершал испытательный полет. Взлет дрона прошел штатно, но затем неустановленные внешние средства радиоэлектронной борьбы нарушили его спутниковую навигацию. Для посадки беспилотник пришлось уводить на второй круг, однако во время приземления произошла нештатная ситуация. В результате никто не пострадал, транспортная прокуратура начала проверку.

Беспилотник разрабатывают уже 14 лет

Беспилотник «Альтиус» (его также называют «Альтаир») с 2011 года разрабатывало казанское ОКБ имени Симонова по заказу Минобороны. Его летные испытания начались летом 2016 года. В конце 2018 года было решено сменить подрядчика. Главного конструктора ОКБ Александра Гомзина обвинили в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Сообщалось, что комплекс не соответствует техзаданию.

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В августе 2019 года Минобороны опубликовало кадры первого полета беспилотника. Предполагалось, что «Альтиус» получит элементы искусственного интеллекта. Отмечалось, что он сможет наносить удары самостоятельно. Его также должны были научить дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57.

По некоторым данным, размах крыльев аппарата составляет 28,5 метра, длина — 11,6 метра, дальность полета — до 10 километров. Полезная нагрузка, которую он способен взять на борт, составляет тонну. Последние новости о дроне датируются 2021 годом, тогда сообщалось о завершении испытаний.

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