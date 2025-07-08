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13:32, 8 июля 2025Наука и техника

В Татарстане разбился российский беспилотник

Кирилл Федоров: Упавший в Татарстане аппарат мог быть дроном «Альтиус-РУ»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роман Барский / Wikimedia

Летательный аппарат, который ранее разбился на территории СНТ в Татарстане, — это не самолет, а разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-РУ». Об этом сообщает блогер Кирилл Федоров в Telegram.

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие полет дрона в сопровождении самолета. Судя по характерному V-образному хвостовому оперению и двум мотогондолам на крыльях, на ролике показан «Альтиус».

«Предварительно, в Татарстане упал все же не легкомоторный самолет, а разведывательно-ударный БПЛА "Альтиус-РУ". Появились видео, которые запечатлели его, в том числе в сопровождении самолета», — говорится в сообщении.

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Позже информацию о падении беспилотника подтвердили источники издания БИЗНЕС Online в авиационных кругах.

Разработку дрона «Альтиус» начали в 2011 году. Двухмоторный аппарат большой продолжительности полета предназначен для разведки и поражения наземных целей. Дрон может нести радиолокационные станции, ракеты и бомбы. Бортовое оборудование «Альтиуса» унифицировано с приборами используемого в ходе СВО беспилотника «Орион». Изначально аппарат оснастили немецкими дизельными двигателями RED A03, но позже их заменили российскими ВК-800В. «Альтиус» может нести до 1000 килограммов полезной нагрузки. Крейсерская скорость беспилотника — 150-250 километров в час.

В июне 2021 года тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие в ходе испытаний. Аппарат нанес бомбовый удар по наземной цели.

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