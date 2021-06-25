Россия впервые ударила тяжелым «Альтиусом»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус» впервые в ходе испытаний применил оружие, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, в ходе летных испытаний на одном из военных полигонов впервые был нанесен бомбовый удар по наземным мишеням. Источник добавил, что за текущее лето планируется выполнить «серию испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов».

Согласно собеседнику, «Альтиус» использует тот же универсальный комплекс вооружения, включающий свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты, который задействован на ударных БПЛА «Иноходец».

В марте агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что в России летом испытают вооружение тяжелого разведывательно-ударного «Альтиуса».

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В феврале сообщалось, что Минобороны России заключило контракт на покупку первой партии «Альтиусов».

В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.