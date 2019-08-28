Российские «Альтиусы» захотели направить к границам США

Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) России получит сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиус», которые смогут применяться не только для разведки и целеуказания, но и для нанесения ударов по позициям противников, пишут «Известия».

Ссылаясь на источники в Главном штабе ВМФ и Воздушно-космических силах (ВКС), газета отмечает, что в настоящее время Минобороны разрабатывает тактико-технические требования на разведывательную и ударную версии «Альтиуса». Первая получит сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы, тогда как вторые — противокорабельные ракеты (скорее всего, Х-35). Управлять морским БПЛА предлагается через спутниковый канал связи.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

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«С появлением беспилотников дальнего радиуса действия российские разведчики смогут пройти недалеко от Аляски. Если, к примеру, дроны будут развернуты на Камчатке, то это позволит оперативно вскрывать местоположение развертывания кораблей США», — считает специалист.

20 августа Минобороны представило видео первого полета (БПЛА) большой продолжительности полета «Альтиус-У».

В мае 2018 года на параде Победы Россия представила свои самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы.

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