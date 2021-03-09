Россия ударит тяжелыми «Альтиусами»

В России летом испытают вооружение тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, в ходе тестов предполагается нанести с БПЛА «первые авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса "воздух — поверхность", в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами».

Источник добавил, что на испытаниях планируется отработать уничтожение таких целей, как, в частности, танки, легкобронированная техника, живая сила противника и вражеская артиллерия.

В феврале «Интерфакс», ссылаясь на материалы к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова, сообщил, что Минобороны России заключило контракт на покупку первой партии «Альтиусов».

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В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.