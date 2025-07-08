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10:32, 8 июля 2025Россия

Появились подробности о рухнувшем на жилой дом в Казани самолете

Shot: На дом в Казани упал легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На жилой дом в СНТ «Дубки» Казани упал легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Подробности о модели воздушного судна появились у Shot в Telegram.

Согласно данным из открытых источников, Cessna 337 Skymaster вмещает пять пассажиров и одного члена экипажа. Длина борта составляет девять метров, размах крыла — около 12 метров. Вес пустого самолета превышает одну тонну.

Информации о количестве и состоянии находившихся на борту людей нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие на земле.

Ранее в сети появилось видео мощного пожара на месте крушения самолета на частом участке СНТ в районе поселка Дербышки, входящего в состав столицы Татарстана. На кадрах также видно разбросанные погнутые железные обломки, похожие на части забора.

О падении летательного аппарата стало известно утром 8 июля. Предварительно, самолет выполнял учебный полет. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

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