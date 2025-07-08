Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 8 июля 2025Россия

Летательный аппарат упал на территорию частного дома в российском регионе

Летательный аппарат упал на территорию частного дома в Татарстане
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Летательный аппарат упал на территорию частного дома в поселке Дебрышки в Татарстане. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, это был учебный полет в российском регионе. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Власти Татарстана произошедшее не комментировали.

До этого стало известно, что обломки украинского дрона упали во двор частного дома в Рязанской области. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.

Еще раньше обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в подмосковном Красногорске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

    Россиян предупредили об актуальной схеме обмана в WhatsApp и Telegram

    В Госдуме оценили запрет Овечкину давать интервью в России

    На Украине назвали срок начала переговоров о вступлении в ЕС

    Медведев дал прозвище Трампу

    Названы шесть самых полезных добавок в кофе

    Появились подробности о рухнувшем на жилой дом в Казани самолете

    Пилоты российского самолета подали сигнал срочности из-за течи топлива

    Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину и попал на видео

    Раскрыты подробности об устроившем взрыв в российском баре кальянщике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости