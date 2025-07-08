Летательный аппарат упал на территорию частного дома в российском регионе

Летательный аппарат упал на территорию частного дома в поселке Дебрышки в Татарстане. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По предварительным данным, это был учебный полет в российском регионе. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
Власти Татарстана произошедшее не комментировали.
До этого стало известно, что обломки украинского дрона упали во двор частного дома в Рязанской области. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.
Еще раньше обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в подмосковном Красногорске.