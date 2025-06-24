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02:49, 24 июня 2025Россия

Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом

Shot: Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Красногорске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву, упали на жилой дом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что повреждения получила крыша дома. Также на балконе одной из квартир произошло возгорание. Жильцы эвакуируются на улицу. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении еще одного летевшего на столицу БПЛА. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

Позднее система противовоздушной обороны поразила еще один летевший на столицу дрон.

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